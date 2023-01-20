Владимирцы массово жалуются на гололед в областном центре

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После дождя, который прошел в ночь на 20 января, Владимир превратился в сплошной каток. Блестящая ледяная корка распласталась по всему областному центру, без преувеличения. Это касается не только дворов многоквартирных домов, но и центральных магистралей.

Обычно коммунальщики уделяют большое внимание остановкам, но и там дело плохо. Владимирцы выходят из автобусов и сразу падают. Похоже, единственный шанс добраться до нужного места - надеть коньки.

В мэрию с самого утра посыпался шквал обращений. Там отвечают, что работы ведутся и прикрепляют фотографии, где коммунальщики успели посыпать песком тротуары.

- За прошедшие сутки для антигололедной обработки улиц и общественных пространств города израсходовано 268 т песко-соляной смеси и 0,8 т бионорда. Работы по устранению последствий ледяного дождя продолжаются и в настоящее время. Они будут проводиться круглосуточно, в том числе и в выходные дни, - рапортуют в городской администрации.

По вопросам уборки города Владимира и о местах повреждения дорожного покрытия можно звонить в «Центр управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00 с перерывом на обед 12.00 до 13.00) или на мобильный телефон: 8-960-721-49-49 (круглосуточно, с перерывами с 12.00 до 13.00, и с 24.00 до 1.00).