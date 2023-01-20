Во Владимире перевозчиков-нарушителей могут лишить лицензии

Фото: администрация города Владимира

Как сообщил и.о. прокурора Владимирской области Андрей Жугин, отвечая в ходе пресс-конференции на вопрос о проблеме общественного транспорта Владимира, у мэрии есть все необходимые инструменты для решения проблемы и наказания нерадивых перевозчиков.

- Отзыв лицензий никто не отменял. Если нарушения систематические, мэрия может применить санкции, - заявил Андрей Жугин.

Также руководитель надзорного ведомства отметил, что оценку работы будут давать не только перевозчикам, но и самим чиновникам, включая главу города.

В горадминистрации Владимира ранее заявляли, что санкции к нарушителям из числа транспортных компаний уже применяют, но до лишения лицензий дело пока не дошло.