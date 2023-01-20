В Вязниковском районе жители поселка пять лет пили некачественную воду

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Как рассказал и.о. прокурора Владимирской области Андрей Жугин, жалоба на ситуацию с водоснабжением поселка Октябрьский поступила от местной жительницы сразу в генеральную прокуратуру России.

Как выяснилось в ходе проверки, с 2017 года местная вода имела существенное превышение сульфата натрия.

- Об этом все знали — местная власть, Роспотребнадзор. Люди постоянно писали, но никому не было дела до этого. Три тысячи человек пили воду, которую нельзя, невозможно было пить, - рассказал Андрей Жугин.

Когда надзорное ведомство вмешалось в ситуацию и были получены очередные пробы с превышением вредных веществ, с селян перестали брать плату за воду, а теперь в Октябрьском на средства регионального бюджета установят водоотвод с фильтрами, на что потратят 40 миллионов рублей.

В надзорном ведомстве отметили, что эта проблема является системной и характерна для всего региона, так что в ближайшие полгода прокуратура проверит качество питьевой воды во всех городах и районах.