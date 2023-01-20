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НовостиОбщество20 января 2023 9:31

В Гусь-Хрустальном районе депутата лишили полномочий в связи с утратой доверия

Всему виной не поданная в срок декларация о доходах
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Гусь-Хрустального района была проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии коррупции.

В ходе проверки установлено, что один из депутатов райсовета не подал в установленный срок декларацию о доходах за 2021 год. Сам он обосновал это тем, что в связи с возбужденным на него уголовным делом находился под домашним арестом. Однако это не мешало, по мнению надзорного ведомства, передать сведения через адвоката или направить почтой.

По результатам проверки прокуратура обратилась в Гусь-Хрустальный городской суд, потребовав прекратить полномочия депутата в связи с утратой доверия. Но в ходе рассмотрения иска депутат сам вышел из состава райсовета по собственному деланию. Впрочем, прокурор уточнил требования, попросив суд обязать райсовет изменить формулировку прекращения его депутатских полномочий. Суд это требование удовлетворил.

Фактическое исполнение решения находится на прокурорском контроле.