Владимирские легкоатлеты привезли медали с первенства ЦФО

Фото с сайта мэрии

С 18 по 20 января в Смоленске проходят чемпионат и первенство ЦФО по легкой атлетике. Город Владимир на соревнованиях представляют воспитанники муниципальной СШОР №4 по лёгкой атлетике.

В первый день чемпионата золото владимирской команде принесла Валерия Тарасова, занявшая 1 место в беге на 400 метров среди юниорок до 20 лет с результатом 56.22.

В этот же день 4 серебряных медали завоевали владимирские спортсмены: Иван Шуйский (юниоры до 23 лет) в тройном прыжке, Варвара Захарова (юниорки до 23 лет) в прыжке в высоту, Никита Гривин (юноши до 18 лет) — в беге на 400 метров и Виталий Макрецов (юниоры до 20 лет) — в тройном прыжке.

На третью ступень пьедестала поднялись: Даниил Якубович (юниоры до 20 лет) в беге на 60 метров, Артём Бабуров (юноши до 18 лет) в тройном прыжке и Наталья Якутина (женщины) в беге на 1500 метров.