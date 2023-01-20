В Юрьев-Польском женщину из малоимущей семьи обвиняют в присвоении

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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях дознаватели полиции Юрьев-Польского района возбудили уголовное дело по факту присвоения в отношении 31-летней местной жительницы.

По версии следствия, минувшей осенью женщина получила социальную помощь, полагающуюся малоимущей семье на замену старой электропроводки в квартире. Хозяйке выплатили 50 тысяч рублей, о расходовании которых она должна была предоставить в отдел соцзащиты соответствующие документы.

Однако обнаружилось, что деньги женщина потратила на личные цели, а проводку менять не стала. Сама она в присвоении денег призналась. Расследование уголовного дела продолжается.