Строительство моста через Рпень во Владимире подходит к финальному этапу

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Во Владимире продолжается строительство Рпенского проезда. Подрядная организация «ДСУ-3» выполнила весь объём работ, предусмотренный на 2022 год в соответствии с производственным графиком. На объекте полностью возведены элементы подземных сетей. Завершено строительство коммуникационных коллекторов и выполнено переустройство магистрального трубопровода теплоснабжения «Тепличного».

К финальному этапу подходит строительство моста через реку Рпень. Подрядчик завершил сборку и обварку стыковочных швов всех металлических конструкций пролётного строения. С помощью домкратов мост спущен с временных опор на постоянные.

В настоящее время на объекте выполняется строительство подпорных стен и установка последних 200 свай из 3 тысяч. До конца мая специалисты ДСУ-3 завершат устройство монолитной железобетонной плиты, после чего на ней будет уложено асфальтобетонное покрытие. К концу лета дорожники планируют заасфальтировать 1,8 км из оставшихся 2,1 км Рпенского проезда.