В Коврове ликвидирован пожар в производственном здании

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 19.48 диспетчеры пожарной охраны приняли сигнал о пожаре, происходящем в производственном здании в микрорайоне Заря.

На место ЧП выехали 16 сотрудников МЧС на пяти пожарных машинах. К моменту их приезда внутри здания наблюдался дым. На разведку и тушение направилось два звена газодымозащитников, которые локализовали и ликвидировали пожар на площади 30 квадратных метров, не дав ему разойтись по всему зданию. В результате пострадала внутренняя отделка помещений и находившиеся внутри вещи. К счастью, никто из людей не пострадал.

Дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.