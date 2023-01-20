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НовостиПроисшествия20 января 2023 7:06

В Коврове ликвидирован пожар в производственном здании

Происшествие случилось вечером 19 января в микрорайоне Заря в строении 10
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 19.48 диспетчеры пожарной охраны приняли сигнал о пожаре, происходящем в производственном здании в микрорайоне Заря.

На место ЧП выехали 16 сотрудников МЧС на пяти пожарных машинах. К моменту их приезда внутри здания наблюдался дым. На разведку и тушение направилось два звена газодымозащитников, которые локализовали и ликвидировали пожар на площади 30 квадратных метров, не дав ему разойтись по всему зданию. В результате пострадала внутренняя отделка помещений и находившиеся внутри вещи. К счастью, никто из людей не пострадал.

Дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.