Во Владимирской области 20 января коронавирус подтвержден у 18 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 20 января лабораторно подтверждено 18 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

5 случаев во Владимире, 4 - в Гусь-Хрустальном, по 2 - в Муромском, Ковровском районах, по 1 заболевшему - в Кольчугинском, Юрьев-Польском, Вязниковском, Суздальском районах и Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 178979 случаев заболевания (49701 сл. в г. Владимире, 19324 сл. в Муромском, 21143 сл. в Ковровском, 6372 сл. в Петушинском, 8628 сл. в Кольчугинском, 10966 сл. в Александровском, 7237 сл. в Юрьев-Польском, 15935 сл. в Гусь-Хрустальном, 1739 сл. в Судогодском, 3583 сл. в Собинском, 1978 сл. в г. Радужный, 5829 сл. в Киржачском, 4093 сл. в Камешковском, 3299 сл. в Гороховецком, 4566 сл. в Меленковском, 6048 сл. в Вязниковском, 6219 сл. в Суздальском, 2319 сл. в Селивановском).