Владимирских перевозчиков оштрафуют за нарушение контрактов

фото с сайта мэрии

19 января в мэрии прошло заседание межведомственной комиссии по организации перевозки пассажиров транспортом общего пользования. На него были вызваны руководители компаний-перевозчиков, получившие больше всего нареканий от жителей.

В перечне обоснованных претензий - выпуск на линию меньшего количества автобусов, несоблюдение графиков движения, посредственное техническое состояние машин, самовольная отмена самых ранних и самых поздних рейсов на ряде маршрутов. Зафиксированы дни, например, 2 января, когда один из перевозчиков выпустил на свой маршрут всего треть от необходимого количества подвижного состава.

Вице-мэр Глеб Серегин подчеркнул, что на рынке общественных перевозок города Владимира будут работать только те компании, которые в состоянии оказывать пассажирам услуги надлежащего качества.

Комиссия приняла решение оштрафовать компании «ОКТО», «Сити-Лайн», ИП «Михайлов А.Е.» и «Владимирпассажиртранс». Суммы штрафных санкций будут определены в зависимости от объема и частоты выявленных нарушений.