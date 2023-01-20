Работы по благоустройству парка около ДТЮ начнут в 2023 году

фото с сайта городской администрации

Работ по благоустройству парка около ДТЮ предстоит много. В этом году правительство Владимирской области планирует начать самые дорогостоящие, фундаментальные работы — это перенос инженерных коммуникаций, формирование подъездных путей и общего ландшафта этого пространства. Сейчас предварительно оценивают стоимость контрактов, формируют техзадание и определяются с подрядчиками.

- Важное условие — территория должна быть максимально зелёной, со здоровыми деревьями, дикими и культурными растениями. Обязательно будут сохранены природные водоёмы: они станут центральными объектами в обновлённой рекреационной зоне. При отсутствии полноценной набережной здесь можно максимально приблизить к людям водную гладь. Пригласим для консультации специалистов по прудовому хозяйству. Обследуем нижнюю дамбу, проведём противоаварийные работы, расчистку дна и береговой линии. Облагородим любимый владимирцами источник. Обязательно предусмотрим в проекте логистические связи с центром города, а также сеть велосипедных дорожек, - написал Александр Авдеев в соцсетях.