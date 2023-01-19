Сотрудники «Владупрадора» стали фигурантами дела о служебном подлоге

Мост через реку Илевна. Фото: прокуратура Владимирской области

И.о. прокурора Владимирской области Андрей Жугин 18 января проверил ход работ на мосту через реку Илевна в Муромском районе и выяснил, что работы по контракту на сумму в 50 миллионов рублей не были завершены, однако «Владупрадор» подписал акты выполненных работ и оплатил подрядчикам причитающуюся сумму. Таким образом, бюджету был причинен вред в виде не полученных пени за каждый день просрочки по госконтракту.

Усмотрев в этом служебный подлог, надзорное ведомство направило материалы в следствие.

Как сообщили в Следственном управлении СК России по Владимирской области, по данному факту 19 января в отношении должностных лиц «Управления автомобильных дорог правительства Владимирской области» было возбуждено уголовное дело.

Сейчас в рамках дела проводятся следственные мероприятия. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.