Прокуратура Владимира оценит действия мэрии по ситуации с перевозками

Андрей Жугин Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщил и.о. прокурора Владимирской области Андрей Жугин, от надзорного ведомства не ускользнула ситуация с плохой работой общественного транспорта во Владимире, на который поступает буквально шквал жалоб.

-Прокуратура города Владимира сейчас занимается (проверкой — авт.). Жалобы поступают, особенно сейчас, когда люди по 40 минут стоят на не расчищенных автобусных остановках. В том числе, будет даваться оценка (действиям — авт.) мэрии. Кто мешает мэрии применить санкции? Никто, - рассказал Андрей Жугин.

По словам руководителя надзорного ведомства, власти города имеют все необходимые инструменты для наказания перевозчиков, вплоть до расторжения муниципальных контрактов со злостными нарушителями, однако этим не пользуется. В связи с такой ситуацией прокуратура даст оценку работе как главы города, так и его профильных заместителей.