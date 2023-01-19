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НовостиОбщество19 января 2023 12:51

Владимирская область направила в зону СВО запчасти для тяжелой техники

Груз был сформирован на днях
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: правительство Владимирской области

Фото: правительство Владимирской области

Как сообщает правительство Владимирской области, на днях в зону проведения специальной военной операции регион направил очередную партию дополнительной помощи. Ее сформировали по заявкам, а основу составили запчасти для грузовиков «КамАЗ! И «Урал».

В общей сложности в списке отправленных запчастей 85 позиций, включая покрышки для большегрузов, аккумуляторы, расходники и прочие запчасти, которые закупили совместно с коллективом ВлГУ.

Также для бойцов было собрано 300 посылок в рамках акции «Подарок солдату».