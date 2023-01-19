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НовостиОбщество19 января 2023 10:40

Строительство школы в Коврове идет по графику

На площадку выезжал вице-губернатор Сергей Волков
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото со страницы Елены Фоминой

фото со страницы Елены Фоминой

На днях Ковров посетил заместитель губернатора Владимирской области Сергей Волков. Он побывал на строительной площадке школы на 1100 мест на ул. Строителей, проконтролировал ход выполнения работ.

В настоящий момент подготовлены все необходимые проезды и площади, проведена проверка разбивки осей существующих фундаментов, вывезен мусор и лишний грунт.

- Возведены фундаменты, стены, перекрытия и проемы в подземной части 6 корпусов. Выполнена кирпичная кладка стен от 1 до 3 этажей в 4 корпусах. Вместе с этим в корпусах ведутся работы по установке окон. Кроме того, рабочие приступили к прокладке системы отопления. Строительство школы идет в плановом порядке, - написала на своей странице глава Коврова Елена Фомина.