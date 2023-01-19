В Суздале женщина помогла сестре и подруге сбывать наркотики

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, Суздальский районный суд вынес приговор 32-летней местной жительнице, которую обвиняли в пособничестве в незаконном приобретении наркотических средств в особо крупном размере.

Суд установил, что сестра женщины и ее подруга долгое время занимались незаконным сбытом наркотиков. В сентябре неизвестный куратор организовал оптовый тайник с наркотическом веществом, но не смог связаться с сестрой по техническим причинам, поэтому обратился к женщине с просьбой передать родственнице, чтобы та вышла с ним на связь.

Дама сообщила об этом подруге, а та в ответ попросила ее содействовать в получении информации о месте нахождения тайника. Суздальчанка была уверена, что сестра и подруга покупали наркотики для себя, поэтому получила данные о тайнике, после чего вместе с подругой они нашли там запрещенное вещество.

Суд признал женщину виновной и приговорил к 5 годам колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.