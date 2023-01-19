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НовостиОбщество19 января 2023 8:52

Жительницу Владимира будут судить за дискредитацию российских войск

Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Октябрьский районный суд Владимира передано административное дело о дискредитации использования Вооруженных Сил России против местной жительницы.

Женщину задержали полицейские 14 января, во время забегов Дедов Морозов и Снегурочек по центру города. В руках она держала пацифистский плакат.

Ее поведение расценили как публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ. Жительница Владимира попала под административное дело, ей грозит штраф до 50 тысяч рублей.