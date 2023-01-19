Житель Гороховца 15 раз ударил ножом приятеля

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Прокурором Гороховецкого района утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя. Он обвиняется в покушении на убийство.

В ходе предварительного следствия установлено, что в середине июля 2022 года мужчина, ранее неоднократно судимый за кражи чужого имущества, находился в квартире своего знакомого в Гороховце, где они выпивали.

Приятель стал высказывать обвиняемому претензии, связанные с его криминальным прошлым, в том числе с кражами. Мужчине это не понравилось, и он решил убить приятеля. Дождался, пока хозяин квартиры уснет, нашел в его квартире нож и нанес спящему пострадавшему не меньше 15 ножевых ранений. Домой приехала дочь потерпевшего и вызвала скорую, рассказали в областной прокуратуре.

Вину в преступлении обвиняемый признал частично. Уголовное дело направлено в Гороховецкий районный суд. За совершенное преступление мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет.