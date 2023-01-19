В Камешковском районе экс-начальник отделения связи присвоила 160 тысяч рублей

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В начале января следователи следственного отдела ОМВД России по Камешковскому району по материалам отдела экономической безопасности и противодействия коррупции возбудили уголовное дело в отношении 30-летней местной жительницы. Экс – начальник двух поселковых отделений связи подозревается по статье "присвоение или растрата".

Установлено, что на протяжении года обвиняемая, пользуясь служебным положением, из корыстной заинтересованности присваивала себе деньги, получаемые от реализации товарно-материальных ценностей. В общей сложности государственное предприятие недосчиталось 160 тысяч рублей, сообщает областное УМВД.

Подозреваемая во всем призналась. Расследование уголовного дела продолжается.

Официальный комментарий УФПС Владимирской области гласит: " В ноябре 2022 года отдел безопасности Почты России выявил на почте в Камешковском районе факт присвоения денежных средств. Сразу после внутренней проверки компания передала в правоохранительные органы все материалы и документы, необходимые для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Инцидент не отразился на наших клиентах. Нам очень жаль, что в нашей команде оказался такой недобросовестный сотрудник. Мы взаимодействуем с уполномоченными органами, чтобы предотвращать и своевременно выявлять такие случаи.»