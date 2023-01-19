Прокуратура добивается строительства ливневой канализации в Коврове

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ковровской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения администрацией города законодательства о безопасности дорожного движения и благоустройстве территории.

Установлено, что по ул. Ореховая, ул. Березовая, ул. Еловая города Коврова отсутствует ливневая канализация, и водоотведение дождевых и талых вод идет по рельефу местности, что приводит к подтоплению домов, расположенных на данных улицах.

По информации администрации города, в градостроительной документации, в муниципальных правовых актах организация и устройство ливневой канализации на указанных улицах не было запланировано.

По результатам проверки прокурор обратился в Ковровский городской суд с административным исковым заявлением об обязании администрации города выделить финансирование на организацию и строительство ливневой канализации в районе указанных улиц и обязании управления городского хозяйства, после получения финансирования, организовать строительство ливневой канализации.

Исковое заявление находится в стадии рассмотрения.