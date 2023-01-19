Во Владимирской области 19 января коронавирус подтвержден у 21 человека

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 19 января лабораторно подтвержден 21 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

4 случая во Владимире, по 3 - в Муромском и Ковровском районах, по 2 - в Юрьев-Польском и Гусь-Хрустальном районах, по 1 - в Кольчугинском, Александровском, Киржачском, Камешковском, Меленковском, Селивановском районах и Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 178961 случай заболевания (49696 сл. в г. Владимире, 19322 сл. в Муромском, 21141 сл. в Ковровском, 6372 сл. в Петушинском, 8627 сл. в Кольчугинском, 10966 сл. в Александровском, 7236 сл. в Юрьев-Польском, 15931 сл. в Гусь-Хрустальном, 1739 сл. в Судогодском, 3583 сл. в Собинском, 1977 сл. в г. Радужный, 5829 сл. в Киржачском, 4093 сл. в Камешковском, 3299 сл. в Гороховецком, 4566 сл. в Меленковском, 6047 сл. в Вязниковском, 6218 сл. в Суздальском, 2319 сл. в Селивановском).