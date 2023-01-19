С нетрезвых водителей Владимирской области в прошлом году взыскали более 35,5 миллионов рублей

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В 2022 году судебные приставы Владимирской области взыскали с водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, более 35,5 миллионов рублей.

За 12 месяцев прошлого года сотрудниками Службы возбуждено 1516 исполнительных производств о взыскании штрафов ГИБДД. Кроме назначения штрафа, все привлеченные к ответственности были также лишены водительских прав.

Лидерами по количеству возбужденных исполнительных производств о взыскании «пьяных» штрафов стали Муромский, Гусь-Хрустальный и Ковровский районы.

В 2021 году во Владимирской области было возбуждено свыше 2-х тысяч исполнительных производств в отношении правонарушителей данной категории, взыскано почти 42,5 миллиона рублей штрафов за нетрезвое вождение.