В Муроме подрядчик получил деньги за невыполненные работы по ремонту моста через реку Илевна

фото областной прокуратуры

Муромская городская прокуратура провела проверку исполнения законодательства при реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Установлено, что 24 мая прошлого года между компанией «Владупрадор» и ООО «АКМАСТРОЙ» был заключен контракт на выполнение работ по ремонту моста через реку Илевна автомобильной дороги Лазарево-Иваньково. Цена контракта превысила 50 миллионов рублей, срок окончания работ установлен до 30 ноября прошлого года.

24 ноября акты выполненных работ были подписаны сторонами, подрядчику перечислили деньги. В действительности предусмотренные контрактом работы в полном объёме не выполнены: своевременно не завершены работы по установке барьерного ограждения, деформационных швов, монтажу перильного ограждения, установке знаков, устройству водоотвода и водосброса с проезжей части, нанесению разметки, подчеркивают в областной прокуратуре.

Подписание акта выполненных работ фактически повлекло причинение ущерба бюджету региона в размере недополученных денежных средств, рассчитанных в виде пени за каждый день просрочки государственного контракта.

Материалы проверки направлены прокурором в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье "служебный подлог".