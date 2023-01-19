Заведующая детского сада в Кольчугино присвоила больше 700 тысяч рублей

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СУ СКР по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении бывшей заведующей детского сада №4 «Светлячок» города Кольчугино. Она обвиняется в служебном подлоге, мошенничестве и растрате, совершенных с использованием служебного положения, в крупном размере и злоупотреблением должностными полномочиями.

По версии следствия, женщина в ноябре 2016 года фиктивно трудоустроила знакомую на должность сторожа в детский сад. С момента подписания трудового договора по март 2022 года она вносила заведомо ложные сведения в табели учета рабочего времени, что послужило основанием для начисления зарплаты. Одновременно с этим она начисляла стимулирующие выплаты двум работникам, но они до них не дошли. Незаконно полученные деньги были перечислены на расчетный счет заведующей и в последующем ею присвоены, а также частично потрачены на нужды учреждения, сообщают в региональном следкоме.

Таким образом, заведующая нанесла ущерб детскому саду и его сотрудникам ущерб в более чем 700 тысяч рублей. Вину она признала полностью.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кольчугинский городской суд.