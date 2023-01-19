Александр Авдеев предлагает купить для Владимира 100 автобусов и троллейбусов

Фото Правительства Владимирской области.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев 18 января провёл рабочее совещание по вопросам работы общественного транспорта во Владимире.

Самым главным на совещании стало предложение главы региона уже в этом году закупить 100 единиц техники в автопарк государственного перевозчика. То есть речь идет о покупке автобусов и троллейбусов для нужд "Владимирпассажиртранса".

«Попросил мэрию в ближайшие дни направить сотрудников на производства, чтобы зарезервировать это количество машин. Транспортный вопрос так же остро стоит и в других регионах, спрос на качественные и недорогие автобусы и троллейбусы — высокий. Нам нельзя остаться ни с чем!», заявил Авдеев.

При этом на совещании стало известно, что по предварительным прикидкам на обновление автопарка одного города Владимира нужно около 1,5 млрд рублей на ближайшие три года. Откуда взять эти деньги власти пока еще не решили. Среди рабочих вариантов называются прямое бюджетное финансирование, инфраструктурный бюджетный кредит и лизинг.