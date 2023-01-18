ВСМЗ будет сотрудничать с научно-исследовательским институтом реставрации

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Новейшие достижения и уникальные специалисты будут задействованы в деле сохранения объектов Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Музей заключил договор о сотрудничестве с Государственным научно-исследовательским институтом реставрации. Это единственное в стране специализированное учреждение, ведущее разработку современных научных методов исследования, консервации, реставрации и хранения культурного наследия.

- Мы определим наиболее актуальные для музея направления работы, среди которых важнейшее место занимают вопросы, связанные с сохранением памятников белокаменной архитектуры и коллекции предметов музейного хранения из белого камня, - сказала генеральный директор музея-заповедника Екатерина Проничева.

Институт окажет музею консультативную, методическую и практическую помощь.

- Мы много занимались объектами и Владимира, и Суздаля. У нас есть большие наработки предыдущих лет – какие-то из них были востребованы (например, при реставрации Дмитриевского собора), а другие ещё могут найти своё применение, - рассказал директор «ГОСНИИР» Дмитрий Антонов.

ГОСНИИР готов сотрудничать с музеем по вопросам исследований. В научном учреждении имеются различные лаборатории - музейного климата, биологическая, химическая, физико-химическая - это уникальный ресурс, который необходимо задействовать. Особенно - на объектах белокаменного зодчества.