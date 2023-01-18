На должность главы администрации Судогодского района претендует три кандидата

Валерий Сафонов. Фото с официального сайта администрации Судогодского района

После того, как Александр Смирнов покинул кресло главы администрации Судогодского района, его обязанности временно исполнял Валерий Сафонов.

Конкурс на замещение должности главы администрации Судогодского района был объявлен в середине декабря 2022 года. Прием заявок от кандидатов закончился 13 января 2023 года. Как сообщает Зебра ТВ, желание участвовать в конкурсе изъявили три человека: Валерий Сафонов, врио главы администрации Судогодского района; Николай Зацепин, директор АНО «Служба мониторинга по Владимирской области», председатель совета Владимирского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский союз Спасателей»; Дмитрий Рубис, владимирский индивидуальный предприниматель, руководитель и учредитель ряда организаций в городе Владимире.

17 января прошло заседание конкурсной комиссии, всех претендентов допустили до следующего этапа конкурса.

Кто возглавит Судогодскую районную администрацию, станет известно 27 января.