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НовостиПроисшествия18 января 2023 12:43

В Муроме сотрудники ФСБ изъяли 5000 пачек поддельных сигарет

Местный житель планировал продать их в Селивановском районе
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Евгения ГУСЕВА

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Селивановский районный суд вынес приговор жителю Мурома, обвинявшемуся в приобретении и хранении в целях сбыта немаркированных табачных изделий.

Суд установил, что в августе минувшего года муромлянин купил в Москве 5000 пачек контрафактных сигарет, которые на своей «Ладе Ларгус» перевез в Муром и хранил в салоне автомобиля, намереваясь затем продать их в магазинах Селивановского района.

Однако 3 сентября он был задержан сотрудниками регионального УФСБ. Стоимость изъятого табака составила 560 тысяч рублей.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к штрафу в 150 тысяч рублей. Изъятые контрафактные сигареты уничтожат.

Приговор в законную силу не вступил.