В Александрове нетрезвый хулиган повредил два чужих автомобиля

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Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, 18 января Александровский городской суд вынес приговор 37-летнему жителю райцентра, обвинявшемуся в умышленном повреждении чужого имущества.

Судом установлено, что в мае минувшего года александровец находился у кафе на улице Терешковой, и без какого-либо повода принялся бить неустановленным предметом по припаркованным рядом двум автомобилям.

В результате машины получили серьезные повреждения, а мужчину задержали. Сам он вину не отрицал и активно помогал следствию. С учетом наличия у него малолетнего ребенка и официального места работы, суд признал его виновным и приговорил к 2 годам лишения свободы условно, при этом удовлетворив гражданские иски потерпевших на возмещение вреда.

Приговор в законную силу не вступил.