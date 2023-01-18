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НовостиПроисшествия18 января 2023 11:34

В Гусь-Хрустальном один человек пострадал в столкновении грузовиков

Авария произошла утром 17 января на улице Маяковского
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: группа "Вконтакте" "Подслушано Автомобилистов Владимир"

Фото: группа "Вконтакте" "Подслушано Автомобилистов Владимир"

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, около 8.00 у дома №35 по улице Маяковского 61-летний водитель самосвала «КамАЗ» допустил выезд на встречную полосу, где буквально лоб в лоб столкнулся с большегрузом «ДАФ», которым управлял 31-летний мужчина.

В результате удара обе машины получили серьезные повреждения. Водитель «КамАЗа» с травмами был госпитализирован. Что касается шофера большегруза, то он не пострадал.

По факту произошедшего в Госавтоинспекции проводится проверка.