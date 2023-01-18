Владимирский планетарий готовит новую выставку с макетами ракетно-космических комплексов

фото предоставлено Владимирским планетарием

Владимирский планетарий посетила делегация АО «ВПК «НПО машиностроения» и Московского областного регионального отделения Союза машиностроителей России.

В планетарии будет создана новая экспозиция, посвящённая вкладу градообразующего предприятия наукограда Реутова в развитие мировой космонавтики. Принято решение о начале работы над дизайн-проектом будущей выставки. В нее войдут документы, макеты космических аппаратов и другие уникальные экспонаты. Большую помощь в развитии этой идеи оказывает владимирская общественная организация ветеранов космодрома Байконур во главе с Михаилом Яшуковым.

Владимирский планетарий особое значение придает патриотическому воспитанию молодежи, сохранению истории отечественной космонавтики. В экспозиции учреждения есть макеты первых трех искусственных спутников Земли, космического корабля «Восток-1», единственная в России действующая диорама «Взлет космического корабля «Энергия-Буран», проводится постоянная работа по обновлению экспонатов и оборудования.