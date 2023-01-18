В Гусь-Хрустальном мужчина похитил с бывшей работы медные пластины

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в начале января в полицию обратился представитель местной фирмы, рассказавший о краже металла на 33 тысячи рублей.

Оперативники обнаружили, что момент кражи попал на записи камер видеонаблюдения, на которых было видно, как подозреваемый выбил стеклопакет, пробрался в помещение слесарей и вытащил оттуда упаковку медных пластин.

По этой записи установили личность подозреваемого, которым оказался 32-летний бывший сотрудник фирмы. Вскоре его задержали и он признался в краже. У него же и нашли пластины, которые гусевчанин после кражи хранил у себя дома, так и не успев сдать их в пункт приема металла.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража». На время следствия мужчину отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.