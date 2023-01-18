Во Владимирской области установили размеры пособия по безработице

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В текущем году сохраняется принцип выплаты пособия, действовавший в 2022 году. Оно назначается тем, кто регистрируется в центре занятости населения в качестве безработного. Точная сумма пособия зависит от величины среднего заработка за 3 месяца на последнем месте работы, оснований для прекращения трудового договора и продолжительности периода безработицы.

По действующим правилам граждане начинают получать пособие с момента регистрации в центре занятости, то есть с первого дня признания их безработными. Минимальное пособие в 1500 рублей назначается тем, кто впервые ищет работу, не работал больше года или работал меньше 26 недель. Максимальный размер пособия составляет 12792 рубля. В первые 3 месяца пособие по безработице составляет 75 процентов среднего заработка, но не более 12792 рублей. Следующие 3 месяца – 60 процентов от среднего заработка, но не более 5000 рублей.

Отдельным категориям граждан предусмотрен иной механизм назначения и выплаты пособия по безработице. К примеру, детям-сиротам, впервые ищущим работу, это пособие выплачивается в течение 6 месяцев со дня регистрации в органах службы занятости в размере среднемесячной начисленной заработной платы, которая во Владимирской области за январь-октябрь 2022 года составляет 43754 рубля. По истечении 6 месяцев выплачивается минимальное пособие по безработице – 1500 рублей.