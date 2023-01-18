На владимирских водоемах завершается подготовка к крещенским купаниям

Фото с сайта городской администрации

В ночь с 18 на 19 января во Владимире пройдут традиционные крещенские купания. Купели в этом году вновь оборудованы на водоемах Семязино и Глубокое. Организованное купание продлится с 22 часов 18 января до 3 часов 19 января. По прогнозам синоптиков, в это время температура воздуха ожидается от 0 до минус 2 градусов, ветер порывами до 15 м/сек. Толщина льда на водоемах составляет около 30 см.

Накануне коммунальные службы города расчистили снег на подходах к прорубям. Сходы к майнам оборудованы дощатыми настилами и трапами, а сами майны укреплены сетками и обрешетками, которые призваны воспрепятствовать случайному попаданию людей под лед

Сегодня с утра спасатели управления гражданской защиты города Владимира проверили состояние дна водоемов в местах крещенских купаний. Идет установка обогреваемых палаток, где участники крещенского обряда смогут переодеться. Вблизи крещенских майн на Семязино и Глубоком в темное время суток будет организовано дополнительное освещение, а все желающие владимирцы после омовения смогут согреться горячим чаем с баранками и отведать каши.

В ночь с 18 на 19 января у купелей будут дежурить спасатели, сотрудники полиции, медицинские работники.