Во Владимирской области не оплачено более 108 тысяч штрафов ГИБДД

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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в течение 2022 года сотрудниками ГИБДД региона было вынесено более 1 миллиона 187 тысяч постановлений о наложении административных штрафов.

Однако из этого числа более 108 тысяч так и остались неоплаченными. В связи с чем в полиции рекомендуют водителям оплатить задолженности, так как неуплата в установленный срок штрафа грозит вторым административным протоколом, который увеличивает сумму вдвое, либо нарушитель может отправиться на обязательные работы на 50 часов.

Также на имущество должника могут наложить арест судебные приставы. Иными словами, тянуть лучше не стоит.

Информацию о штрафах можно получить на официальном портале ГИБДД.