Житель Юрьев-Польского убил бывшего мужа своей падчерицы

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Юрьев-Польским районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении 64-летнего жителя города. Он признан виновным в убийстве.

В ходе следствия установлено, что днем в начале июля прошлого года мужчине позвонила его падчерица и сообщила о том, что ее жизни угрожает бывший муж. В подтверждение своих доводов женщина направила аудиофайлы с угрозами, которые отчим прослушал. Мужчина задумал убить бывшего зятя.

Мужчина взял нож, пошел к месту жительства падчерицы и стал ожидать прибытия её экс-супруга. Около 23 часов 15 минут, когда последний прибыл к дому бывшей жены, между ним и женщиной произошел конфликт. После этого мужчина проследовал за потерпевшим и нанес тому 3 удара клинком ножа в грудь. Пострадавший попытался убежать, но потерял равновесие и упал на землю. Обвиняемый нанес ему еще 1 удар клинком ножа в шею и скрылся. Мужчина умер в больнице от потери крови и травм.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 4 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.