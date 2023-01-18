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НовостиОбщество18 января 2023 7:24

В Судогодском районе на трассе М-12 сделают еще одну развязку

Теперь на платной дороге будет шесть развязок, а не пять, как планировалось изначально
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Фото Правительства Владимирской области.

Фото Правительства Владимирской области.

17 января в ходе рабочей поездки губернатора Александра Авдеева в Судогодский район стало известно, что на 140 км платной трассы М-12 будет размещена дополнительная развязка. Она появится на пересечении с дорогой «Судогда – Красное Эхо – Побойки».

«С руководством трассы М-12 и подрядными организациями мы договорились устроить съезды в сторону населённых пунктов Судогодского и Гусь-Хрустального районов. В этом месте можно проектировать создание дополнительных центров притяжения. Там будет организована многофункциональная зона для обслуживания трассы – это заправки, сервисы и так далее», – отметил Александр Авдеев.

Губернатор также уточнил, что благодаря съезду логистика Судогодского и Гусь-Хрустального районов с точки зрения доступа к трассе будет намного лучше. Не придется делать большие переезды в сторону Бараков или Мурома. Датой завершения строительства всего участка от Москвы до Мурома обозначен сентябрь этого года.