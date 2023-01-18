Во Владимирской области 18 января коронавирус диагностирован у 23 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 18 января лабораторно подтверждено 23 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

6 случаев во Владимире, 4 - в Муромском, 3 - в Гусь-Хрустальном, по 2 - в Александровском и Меленковском районах, по 1 заболевшему в Ковровском, Судогодском, Собинском, Киржачском, Вязниковском и Суздальском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 178940 случаев заболевания (49692 сл. в г. Владимире, 19319 сл. в Муромском, 21138 сл. в Ковровском, 6372 сл. в Петушинском, 8626 сл. в Кольчугинском, 10965 сл. в Александровском, 7234 сл. в Юрьев-Польском, 15929 сл. в Гусь-Хрустальном, 1739 сл. в Судогодском, 3583 сл. в Собинском, 1976 сл. в г. Радужный, 5828 сл. в Киржачском, 4092 сл. в Камешковском, 3299 сл. в Гороховецком, 4565 сл. в Меленковском, 6047 сл. в Вязниковском, 6218 сл. в Суздальском, 2318 сл. в Селивановском).