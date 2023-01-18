После смерти 5-летнего мальчика владимирскую ОДКБ оштрафовали на 150 тысяч рублей

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Фрунзенский районный суд Владимира рассмотрел дело о привлечении к административной ответственности владимирскую ОДКБ.

Напомним, что в декабре прошлого года Росздравнадзор выявил грубые нарушения лечебным учреждением лицензионных требований при осуществлении медицинской деятельности. Основанием для проведения проверки послужила смерть пятилетнего мальчика, которому вовремя не поставили верный диагноз. Ребенок скончался от гнойной пневмонии.

Росздравнадзором был составлен и направлен в суд протокол об административном правонарушении по статье «Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), если специальное разрешение (лицензия) обязательно (обязательна)».

Представитель ОДКБ вину не признала, посчитав нарушения негрубыми, и просила переквалифицировать действия.

Однако суд, изучив все представленные материалы и выслушав мнение участвующих в судебном заседании лиц, посчитал вину ОДКБ доказанной и постановлением от 16 января назначил штраф в размере 150 тысяч рублей.