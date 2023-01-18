В Кольчугино санитаркам ЦРБ выплатили зарплату после проверки прокуратуры

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проведенной Кольчугинской межрайонной прокуратурой совместно с Государственной трудовой инспекцией региона проверки в Кольчугинской ЦРБ обнаружены нарушения трудового законодательства.

Поводом для проверки стало обращение сотрудницы медучреждения в ходе «прямой линии» с губернатором Владимирской области. Женщина посетовала на крайне низкую зарплату.

В ходе мероприятий прокуроры и инспекторы труда установили, что женщина с 2020 года работает в Кольчугинской ЦРБ уборщицей и на полставки санитаркой в акушерском отделении.

Однако за минувший ноябрь она получила зарплату всего в 54,16 рубля. Причем трудовой договор оказался заключен так, что санитарка имела оклад меньше других по больнице, а конкретные размеры других компенсационных выплат в нем прописаны не были, что свидетельствует, по мнению прокуратуры, о непрозрачности начислений.

Оказалось, что аналогичная ситуация сложилась у трех санитарок Кольчугинской ЦРБ, которые недополучили зарплату в октябре и ноябре.

По результатам проверки главному врачу медучреждения было внесено требование немедленно выплатить сотрудницам зарплату в надлежащем размере. Также на руководителя прокурор возбудил дела об административных правонарушениях за неполную выплату заработной платы и за ненадлежащее оформление трудовых договоров.

Сейчас санитарки наконец получили положенные деньги за октябрь и ноябрь минувшего года.

Проверки в других больницах региона продолжаются.