С начала года во Владимирской области из-за неисправных печей произошло уже 25 пожаров

фото ГУ МЧС по Владимирской области

Главное управление МЧС по Владимирской области сообщает о том, что с начала года в регионе из-за неисправных печей произошло уже 25 пожаров в жилье. Зачастую, ущербом не обходится, на пепелищах находят погибших людей.

Такой пожар случился 14 января в Камешковском районе, селе Коверино. Когда пожарно-спасательные подразделения прибыли на место, горел дом и пристройка на площади 122 квадратных метра. Из-за позднего обнаружения и сообщения огонь успел распространиться по всей площади. В ходе тушения было обнаружено тело погибшей 66-летней женщины. По предварительной информации, к пожару могла привести неисправность печного оборудования.

МЧС России напоминает об основных требованиях безопасности при эксплуатации печей: не перекаливайте и не оставляйте печи без присмотра, регулярно проводите побелку печи, не разрешайте топить печь несовершеннолетним, не размещайте поблизости горючие материалы и не топите печь легковоспламеняющимися жидкостями.