Во Владимире планируют построить еще одну поликлинику

Фото с сайта pexels.com. Автор - Иван Самков.

Во Владимирской области продолжается разработка проектно-сметной документации по строительству здания поликлиники (взрослой и детской) в микрорайоне Заклязьменский.

Располагаться по задумке чиновников она должна по адресу: Судогодское шоссе, в районе домов 43, 51а. При этом объект будет частью городской поликлиники №2 города Владимира. Сейчас документы уже находятся на экспертизе.

Проект предполагает, что здание поликлиники будет трехэтажным и сможет полностью обеспечить потребности динамически развивающегося микрорайона. При этом по сообщению ряда СМИ на строительство поликлиники нужно около 650 миллионов рублей.