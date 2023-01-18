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НовостиОбщество18 января 2023 5:53

Во Владимире планируют построить еще одну поликлинику

Она должна появиться в микрорайоне Заклязьменский
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Фото с сайта pexels.com. Автор - Иван Самков.

Фото с сайта pexels.com. Автор - Иван Самков.

Во Владимирской области продолжается разработка проектно-сметной документации по строительству здания поликлиники (взрослой и детской) в микрорайоне Заклязьменский.

Располагаться по задумке чиновников она должна по адресу: Судогодское шоссе, в районе домов 43, 51а. При этом объект будет частью городской поликлиники №2 города Владимира. Сейчас документы уже находятся на экспертизе.

Проект предполагает, что здание поликлиники будет трехэтажным и сможет полностью обеспечить потребности динамически развивающегося микрорайона. При этом по сообщению ряда СМИ на строительство поликлиники нужно около 650 миллионов рублей.