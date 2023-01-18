Бизнесмены Владимирской области переплатили 25 миллионов рублей за аренду госимущества во время пандемии

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Прокуратура Владимирской области провела проверку соблюдения законодательства о защите прав малого и среднего бизнеса.

Установлено, что с 5 августа 2020 года по 31 декабря 2021 для предпринимателей, которые работали в наиболее пострадавших из-за коронавирусных ограничений отраслях, действовали меры господдержки. По договорам аренды госимущества Владимирской области действовал понижающий коэффициент 0,5. Однако в ряде случаев в отсутствие законных оснований управлением административными зданиями администрации Владимирской области пониженный коэффициент не применялся, сообщили в надзорном ведомстве.

В частности, речь идет о 66 договорах аренды, заключённых с 16 марта по 29 декабря 2021 года. Предприниматели использовали помещения для организации питания, торговли, бытового обслуживания. Неприменение понижающего коэффициента повлекло причинение ущерба бизнесу на общую сумму свыше 25 миллионов рублей.

По результатам проверки СледКом возбудил уголовное дело по статье "совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов организаций".