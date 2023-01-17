Во Владимирской области впервые в этом эпидсезоне выявлен случай гриппа В

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За прошедшую неделю за медицинской помощью во Владимирской области обратилось 7973 человека с признаками ОРВИ, среди них 3210 детей. Превышение эпидпорога зарегистрировано по совокупному населению на 74,6%, в возрастных группах 0-2 года – на 30,9%, 3-6 лет – на 0,7%, 7-14 лет – на 29,8%, 15 лет и старше - на 193,8%.

Во Владимире в период зарегистрировано 3386 обращений в лечебные учреждения, среди них 1749 детей. Зарегистрировано превышение эпидпорога по совокупному населению на 27,9%, в возрастных группах 7-14 лет – на 11%, 15 лет и старше на 77,5%.

В области эпидемическая ситуация характеризуется ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом на 30%.

Превышение средне-областного показателя заболеваемости отмечается во Владимире, Юрьев-Польском районе, Александровском районе, Гусь-Хрустальном районе, Муромском районе.

На прошедшей неделе было проведено 274 исследования. Среди циркулирующих респираторных заболеваний преобладающими остаются вирусы гриппа. Самым распространенным штаммом гриппа по-прежнему остаётся А(H1N1)2009, который составляет 59,2% от всех положительных находок. Из числа респираторных вирусов не гриппозной этиологии лидерство остается за РС-вирусами, риновирусами и метапневмовирусами. На 2 неделе впервые в этом эпидсезоне выявлен случай гриппа В.