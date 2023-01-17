Владимирскую область в новогодние праздники посетило более 167 тысяч туристов

Фото администрации города Владимира.

Владимирская область попала в топ-10 регионов, ставших наиболее популярными для новогодних поездок в 2023 году. Рейтинг составлен по результатам экспертной оценки сервиса МТС Travel. В исследовании приняли участие путешественники, покинувшие свой регион в период с 26 декабря 2022 года по 8 января 2023 года.

Владимирская область заняла в этом рейтинге 4 место, впереди – Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. За нами следуют Тверская область, Республики Башкортостан и Татарстан, Калужская, Смоленская и Тульская области. С 30 декабря по 8 января турпоток в наш регион составил около 167,5 тысячи человек, что почти на 5 тысяч человек больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Наиболее популярными городами, которые посетили туристы в этом году, стали Владимир, Суздаль, Александров, Муром. Основными точками притяжения в областном центре для них стали Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы, Георгиевская улица и расположившаяся на ней Рождественская ярмарка.

В топ-5 российских федеральных музеев по посещаемости в новогодние праздники вошёл и Владимиро-Суздальский музей-заповедник, так же заняв 4 позицию. Как сообщило Министерство культуры РФ, за 8 дней каникул объекты ВСМЗ посетили 70 тысяч человек.