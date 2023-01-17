Во Владимирской области может появиться туристический маршрут по суворовским местам

Суздаль. Фото: Ольга МАКАРОВА

В России хотят создать новый туристический маршрут, посвященный местам, связанным с великим русским полководцем Александром Суворовым. Об этом сообщает ТАСС.

С инициативой создать такой маршрут выступило швейцарское отделение российского мотоциклетного клуба "Ночные Волки". Планируется, что маршрут пройдет через Москву, Владимир, Суздаль, село Кистыш и город Гаврилов Посад Владимирской области. Длиться он будет два дня и будет включать все основные памятники и места, связанные с жизнью и деятельностью известного полководца.

Высоко оценил данный туристический маршрут Игорь Кехтер, экс-мэр Суздаля, сейчас активно занимающийся развитием туризма в 33 регионе. По его мнению, данная идея привлечет туристов не только из России, но и из-за рубежа.