Строительство начальной школы в Гусь-Хрустальном идет с отставанием графика

Фото областной прокуратуры

В Гусь-Хрустальном прокурор держит на контроле строительство начальной школы в рамках национального проекта «Образование».

Установлено, что в рамках реализации программы «Успех каждого ребенка» 10 августа прошлого года между школой №15 с углубленным изучением отдельных предметов и компанией «ГрандХит» был заключен контракт на выполнение работ по строительству начальной школы на 350 мест в Гусь-Хрустальном на сумму более 294 миллионов рублей со сроком исполнения до 30 июня 2023 года.

Условиями контракта предусмотрено поэтапное выполнение работ в соответствии с графиком, до конца 2022 года подлежали выполнению 13 из 50 этапов. На начало декабря прошлого года сторонами подписаны акты приемки лишь первого этапа работ на сумму около 4,8 миллиона рублей, подлежащего выполнению в соответствии с графиком до 21 сентября 2022 года. Прокурором подрядчику объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона.

Выезд на объект 28 декабря показал, что ситуация в лучшую сторону не изменилась, работы третьего этапа выполнялись с отставанием на 21 день, последующие этапы не выполнялись вовсе.

Межрайонным прокурором проведено совещание с участием главы города, первого заместителя главы города, заказчика, подрядчика, специалистов строительного и авторского надзора по указанному контракту. Руководителю организации-подрядчика внесено представление об устранении нарушений закона.