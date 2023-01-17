Владимирцы завоевали "серебро" на Чемпионате Русских троек

фото Правительства Владимирской области

15 января в Костроме прошел «Чемпионат русских троек». В соревнованиях участвовали семь команд из Костромской, Архангельской, Владимирской и Вологодской областей.

На первом этапе участники демонстрировали выездку лошадей и умение ими управлять. Во втором показывали резвость в заезде по кругу на 1200 метров.

"Золото" соревнования завоевал костромич Евгений Морозов. Второе место досталось тройке Василия Минчева из Владимирской области. Третье место занял вологжанин Алексей Чистяков.