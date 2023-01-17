Житель Карабаново получил срок за избиение матери и вымогательство

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

16 января Александровский городской суд огласил приговор жителю Карабаново, который признан виновным в вымогательстве с применением насилия.

Судом установлено, что осенью 2022 года подсудимый требовал у матери 80 тысяч рублей, угрожая ей насилием. После чего мужчина избил мать, нанося удары руками и ногами по туловищу.

Подсудимому назначено наказание в виде в виде лишения свободы на срок 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

При постановлении приговора судом учены данные о личности подсудимого, смягчающие его вину обстоятельства: признание вины, раскаяние в содеянном, явка с повинной, активное способствование расследованию преступления, а также состояние его здоровья.