Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 января 2023 9:17

Во Владимире транспортные полицейские раскрыли кражу телефона по горячим следам

Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
скрин с камер видеонаблюдения

скрин с камер видеонаблюдения

В дежурную часть Владимирского линейного отдела МВД России на транспорте поступило заявление от 41-летнего мужчины о пропаже телефона. При помощи камер видеонаблюдения полицейские установили личность подозреваемой. Ей оказалась 24-летняя жительница Владимирской области.

Установлено, что женщина, находясь ночью в зале ожидания железнодорожного вокзала станции Петушки, похитила мобильный телефон из нагрудного кармана куртки у спящего на лавочке 41-летнего пассажира. Сумма имущественного ущерба составила более 2,5 тысяч рублей. Похищенное изъято и возвращено владельцу.

Следственным отделением Владимирского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по статье "кража". Женщине избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, – лишение свободы на срок до пяти лет.