Во Владимире транспортные полицейские раскрыли кражу телефона по горячим следам

скрин с камер видеонаблюдения

В дежурную часть Владимирского линейного отдела МВД России на транспорте поступило заявление от 41-летнего мужчины о пропаже телефона. При помощи камер видеонаблюдения полицейские установили личность подозреваемой. Ей оказалась 24-летняя жительница Владимирской области.

Установлено, что женщина, находясь ночью в зале ожидания железнодорожного вокзала станции Петушки, похитила мобильный телефон из нагрудного кармана куртки у спящего на лавочке 41-летнего пассажира. Сумма имущественного ущерба составила более 2,5 тысяч рублей. Похищенное изъято и возвращено владельцу.

Следственным отделением Владимирского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по статье "кража". Женщине избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, – лишение свободы на срок до пяти лет.